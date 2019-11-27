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27. 11. 2019

В Грузии полицейские застрелили друг друга во время ссоры

 
В Грузии произошла перестрелка, в результате которой погибли два сотрудника полиции и один человек получил ранение, сообщает в среду, 27 ноября, Интерфакс-Азербайджан.
 
 Инцидент произошел в поселке Ладжана и, по предварительной информации, полицейские застрелили друг друга.
 
Оба погибших охраняли здание общественного центра Дома юстиции. Один погиб на месте, а второй скончался вскоре после того, как его доставили в больницу. 
 
Сообщается, что между полицейскими вспыхнула ссора, после чего оба достали служебное оружие и стали стрелять друг в друга. Что касается раненого, то, по данным СМИ, мужчина получил огнестрельные ранения, пытаясь остановить конфликт и успокоить обоих, его состояние тяжелое. 
 
В прокуратуре заявили журналистам, что расследование начато по статье 108 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Грузии. При этом в ведомстве воздержались говорить на данном этапе о версиях и причинах произошедшего. Прокуратура подтверждает лишь сам факт убийства из огнестрельного оружия двух сотрудников полиции.
 
Еще сообщалось, что в Абхазии во время стрельбы погибли "два вора в законе".
 
Напомним, раскрыты подробности стрельбы полицейским в метро Харькова.

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Источник: korrespondent.net
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