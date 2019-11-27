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27. 11. 2019

Воздушная тревога в Вашингтоне: названы возможные причины

Причиной воздушной тревоги, из-за которой в США перекрыли Белый дом и эвакуировали Конгресс, могла стать стая птиц. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает телеканал CNN.

Сейчас руководство органов национальной безопасности собрались для того, чтобы выяснить реальную причину происшествия.

"Высокопоставленные официальные лица следят за текущей ситуацией, они проводят телефонную конференцию", - сообщают источники телеканала в американском министерстве обороны.

Они добавили, что сейчас говорят о трех возможных причинах: атмосферной аномалии, птицах или беспилотнике. Изначально тревогу объявили из-за сообщений о самолете, который нарушил воздушное пространство Вашингтона.

Напомним, территория Белого дома была перекрыта, а Конгресс США эвакуирован из-за возможного нарушения воздушного пространства. В полиции Капитолия рассказали, что на радаре был "большой медленно движущийся сгусток чего-то", что вызвало беспокойство.

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Источник: korrespondent.net
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