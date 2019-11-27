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27. 11. 2019

В США неизвестный устроил стрельбу в начальной школе

Неизвестный ранил двух человек при стрельбе рядом с начальной школой в Ванкувере в штате Вашингтон. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Как стало известно, стражи порядка выехали по вызову и на месте преступления нашли раненых. После этого они получили описание преступника и начали преследование подозреваемого.

В ходе погони подозреваемый остановил машину и покончил с собой.

На момент стрельбы большинство учеников уже покинули школу. Пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование.

Напомним, в середине ноября в США подросток открыл стрельбу в школе и ранил по меньшей мере шесть человек.

Также сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в баре во Франции. В результате шесть человек получили ранения. Мужчину пока не задержали, его мотивы неизвестны.

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Источник: korrespondent.net
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