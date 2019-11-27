В Ираке произошла серия взрывов, много жертв

В Ираке в Багдаде произошли три взрыва в разных частях города, в результате чего погибли 6 человек и еще 15 получили ранения, сообщает Aljazeera.

"По меньшей мере шесть человек погибли и 15 получили ранения в столице Ирака, Багдаде, в результате трех взрывов во вторник", - говорится в сообщении.

Три человека погибли и пятеро раненых в северном районе города Шааб в результате взрыва мотоцикла.

В то же время еще один мотоцикл взорвался в другой части города - в юго-западном районе Бая, убив двух человек и ранив шестерых.

Третий взрыв был проведен с помощью детонации самодельного взрывного устройства в восточном районе Баладият. Там погиб один человек и четверо получили ранения.

Как отмечает издание Outlook India, пока ни одна из местных террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрывы. Предполагается, что за терактами стоит Исламское государство, которая продолжает активно действовать на территории страны.

Напомним, 12 сентября в Багдаде взорвался склад с оружием и боеприпасами. В результате инцидента погиб один мирный житель, еще 35 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net