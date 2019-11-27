В США транспортный коллапс из-за снегопадов

В ряде штатов на северо-востоке США ожидается транспортный коллапс в преддверии Дня благодарения в связи с снегопадами и сильным ветром, сообщает в среду, 27 ноября, АР.
Ожидается, что непогода накроет штаты Южная Дакота, Айова, Мичиган, Миннесота и Висконсин. Сильный ветер может повалить деревья и вызвать проблемы с электроснабжением.
Традиционно перед Днем Благодарения транспортная система США сильно загружена.
Снегопады уже прошли в штатах Колорадо, Вайоминг и Небраска в центральной части США. В некоторых районах на севере Колорадо выпало до метра снега. Один человек погиб и два пострадали в результате ДТП, спровоцированного непогодой.
В Денвере, столице Колорадо, из-за снега и сильного ветра отменили около трети рейсов из международного аэропорта.
Сложности непогода вызывает и в аэропортах Калифорнии, где идут дожди. В международном аэропорту Окленда на полтора часа пропало электричество, из-за чего отложили несколько рейсов.
Две недели назад рекордные заморозки и сильные снегопады пришли в восточную часть США.
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Источник: korrespondent.net
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