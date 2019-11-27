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27. 11. 2019

В РФ продлили расследование дела украинских моряков

ФСБ России продлила срок следственных действий по делу украинских моряков. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил адвокат украинцев Николай Полозов, пишет ТАСС.

"Следствие по делу моряков продлено до 14 месяцев, а всего до 25 января 2020 года. В связи с тем, что предварительное следствие продлено на срок свыше года, соответствующее постановление было подписано начальником следственного управления ФСБ России генерал-лейтенантом Шишовым", - рассказал юрист.

По его словам, продление срока следственных действий ФСБ мотивировала тем, что по делу необходимо допросить свидетеля, личность которого защите не известна. "Личность свидетеля мы сможем увидеть уже в материалах дела, которое в настоящее время насчитывает 18 томов", - отметил адвокат.

Ранее Полозов сообщил, что в связи с передачей Украине военных кораблей ФСБ возобновила следственные действия по делу украинских моряков.

Также он сообщал, что оборудование и вооружение с захваченных кораблей сняли еще зимой и приобщили к делу как вещдоки.

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Источник: korrespondent.net
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