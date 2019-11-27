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27. 11. 2019

Мощная волна смыла неосторожную туристку

Неосторожную туристку накрыло мощной волной возле скал во время фотографирования. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукасе. Его запечатлели на видео.

На кадрах видно, как женщина позирует возле скалы у самого края океана. Она поворачивается спиной к воде, чтобы ее подруга сделала кадр, и в это время ее накрывает огромная волна.

За кадром слышны испуганные возгласы. Женщина позже призналась, что была уверена в том, что ее подругу ударило прямо о скалу.

Оказалось, что с туристкой все хорошо, она сама выбралась из воды, но поплелась, что потеряла очки.

Накануне сообщалось, что турист чуть не утонул из-за селфи в затопленной Венеции. Также Корреспондент писал о том, что отец потроллил пикантное фото дочери и стал звездой сети.

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Источник: korrespondent.net
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