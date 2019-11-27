В Германии мужчина погиб на рождественской ярмарке

В Берлине на рождественской ярмарке погиб человек. Его сбил и раздавил вагончик аттракциона Американские горки, пишет Deutsche Welle.
Несчастный случай произошел на глазах у посетителей, среди которых были и дети. Погибшим оказался смотритель аттракциона.
Медики пытались реанимировать пострадавшего, однако их попытки не увенчались успехом – мужчина скончался.
После трагедии ярмарку закрыли. Она проработала всего один день.
Как сообщалось, в Узбекистане во время движения рухнул аттракцион.
Также напомним, что в Мехико на американских горках погибли два человека.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость
новость