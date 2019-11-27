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27. 11. 2019

В Германии мужчина погиб на рождественской ярмарке

В Берлине на рождественской ярмарке погиб человек. Его сбил и раздавил вагончик аттракциона Американские горки, пишет Deutsche Welle.

Несчастный случай произошел на глазах у посетителей, среди которых были и дети. Погибшим оказался смотритель аттракциона.

Медики пытались реанимировать пострадавшего, однако их попытки не увенчались успехом – мужчина скончался.

После трагедии ярмарку закрыли. Она проработала всего один день.

Как сообщалось, в Узбекистане во время движения рухнул аттракцион.

Также напомним, что в Мехико на американских горках погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net
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