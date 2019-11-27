Компания Apple в своем приложении Погода на территории России начала отображать Крым и Севастополь "российской" территорией. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Крым.Реалии.

При этом на материковой части Украины и на аннексированном полуострове Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни России.

Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что "Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах". Об этом он сообщил после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной.

"Они полностью привели (свои сервисы – ред.) в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении Погода устранена", – сообщали российские СМИ.

Официальных комментариев американской компании по этому поводу пока нет.

В мае этого года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях, как с материковой Украины, так и с полуострова.

Ранее Госдума России дала Apple срок до 25 апреля, а затем продлила его до 10 мая на "устранение неточностей при отображении географической принадлежности Крыма и Севастополя в приложении".

Cмотрите фотогалерею: Apple начала отображать Крым "российской" территорией

Напомним, после публикации в The New York Times статьи с картой, в которой Украина изображалась без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание исправить ошибку. Вскоре издание исправило изображение. В исправленном варианте карты цвет материковой Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром.

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Источник: korrespondent.net