Трамп сам коррупционер. СМИ о его "ненависти" к Украине

Американский президент Дональд Трамп назвал Украину одной из самых коррумпированных стран в мире. По его мнению, украинские власти воспринимают США как кормушку. Такое заявление он сделал в интервью в связи с завершением первой фазы слушаний о его импичменте.

Трамп не первый раз обвиняет Украину в коррупции. Этим он, к примеру, объяснил причины заморозки военной помощи Киеву. Однако международная пресса увидела коррупцию в действия именно Трампа. Корреспондент.net рассказывает, что об этом пишут западные обозреватели.

Связь Трампа с украинскими олигархами нанесла ущерб США

Foreign Affairs, США

Самый серьезный конституционный кризис в США со времен Уотергейта связан не только с необходимостью защитить репутацию демократических институтов США, пострадавшую из-за злоупотребления президентом своей властью.

Он является частью усиливающейся геополитической борьбы между защитниками демократии и силами олигархического авторитаризма - от киевского Майдана до гонконгского Монг-Кока. В этом растущем глобальном конфликте Трамп и его "подручные" неизменно объединяются с силами олигархического авторитаризма - в России, Турции, Венгрии и других странах.

Но наиболее ярко и отчетливо это проявляется в Украине. То, что Украина оказалась в центре импичмента, не случайно. Эта страна является эпицентром борьбы между приверженцами демократического принципа верховенства закона и авторитарной олигархией.

Украина находится на линии цивилизационного и геополитического разлома. К западу от нее - либеральные демократические страны Европы, к востоку - Россия и ее евразийские государства, которые в большинстве случаев являются коррумпированными олигархиями.

В этой войне главным противником России всегда были США. Но до сих пор России всегда приходилось бороться с обеими партиями (Демократической и Республиканской - ред.).

В то время, когда выступавшие за демократию реформаторы пытались защитить свою страну на Донбассе и одновременно боролись с олигархической системой, Трамп проводил весьма неординарную политическую кампанию.

Он очень хорошо отзывался о президенте Владимире Путине и постоянно игнорировал опасения по поводу режима российского лидера. Трамп также всполошил республиканский истэблишмент, поручив убрать из официальной программы партии пункт об оказании военной помощи Украине.

Во время расследования Мюллера администрация Трампа изо всех сил пыталась отбиться от обвинений в сговоре с Россией, а в Украине преступный мир пророссийских олигархов и коррумпированных чиновников пытался помочь Трампу, запустив теорию заговора, согласно которой в выборы 2016 года вмешались не россияне, а украинцы.

В последующие месяцы прокремлевская сеть в Украине начала готовить дезинформационную кампанию против одного из самых ярых сторонников суверенитета Украины и человека, искренне поддерживающего ее борьбу с коррупцией и Россией - бывшего вице-президента Джо Байдена.

Попытки президента Трампа заставить Украину участвовать в решении его внутриполитических вопросов неразрывно связаны с реваншем пророссийских сил в Украине. Эти силы пытаются выслужиться перед представителями ближайшего окружения Трампа.

Та же самая тактика, которую Партия регионов оттачивала на протяжении почти двух десятилетий в Украине - привлечение коррумпированных прокуроров для предъявления политически мотивированных обвинений, подкуп чиновников, предложение выгодных сделок политическим союзникам - теперь используется США.

Например, американский министр энергетики Рик Перри, рекомендовал Зеленскому в качестве советника спонсора своей предбвыборной кампании. И этот человек получил выгодный контракт в нефтегазовой отрасли Украины.

Частная охранная компания адковата Трампа Руди Джулиани подписала крупные контракты с мэрами Киева и Харькова, при этом тот действовал от имени Трампа. И, конечно же, партнеры Джулиани Игорь Фруман и Лев Парнас пытались использовать свои связи с Белым домом для получения выгодных контрактов в энергетическом секторе Украины.

Злоупотребление Трампом своим служебным положением в личных, политических целях нанесло весьма серьезный ущерб демократическим институтам и политической культуре США.

Объединившись с силами коррумпированной олигархии в Украине Трамп разрушил американскую внешнеполитическую традицию, согласно которой обе партии всегда поддерживали демократический принцип верховенства закона.

Для восстановления репутации американских демократических институтов нам надо будет не только навести порядок у себя в стране, но и быть более преданными делу демократии в этой усиливающейся глобальной борьбе.

При Трампе Штаты сами стали использовать коррупцию

Economist, Британия

Дипломаты, которые давали показания в Конгрессе в течение последних двух недель, подчеркнули фундаментальную черту процесса импичмента Трампа: он начался с американской борьбы против коррупции в Восточной Европе. Этот процесс играл ключевую роль в американской политике безопасности.

Потом бывший посол в Украине Мари Йованович вспомнила лиц, связанных с украинскими олигархами, которые уговаривали Трампа устранить ее с должности.

Американский лидер, в свою очередь, требовал для себя вознаграждение в форме начала украинского расследования против сына Байдена. И это тоже берет начало с того, что бывший вице-президент занимался вопросами установления верховенства закона в Восточной Европе.



Тем временем процесс импичмента проливает свет на то, что в США распространяется то самое поведение (коррупцию - ред.), которое Америка обычно осуждала в других точках мира.

Байден начал посещать страны Центральной и Восточной Европы, чтобы дать понять, что США теперь рассматривают коррупцию как проблему национальной безопасности.

Антикоррупционные усилия Вашингтона начали сокращаться в 2017 году, когда Весс Митчелл взял на себя ответственность за политику Госдепартамента в Восточной Европе.

Он был убежден, что жесткая критика коррупции вредила его дипломатии, толкая бывшие коммунистические страны в сторону России. В начале года Митчелл подал в отставку. Но несмотря на то, что много американских послов продолжали продвигать антикоррупционную политику, они больше не были уверены в том, что Белый дом стоит за них горой.



Вместо того, чтобы поддержать позицию своих посольств в отношении взяточничества, администрация Трампа начала подрывать ее. Отзыв Йованович из Киева и тот факт, что госсекретарь Майк Помпео не защитил ее, - все это шокировало дипломатов.

Ее преемник в Киеве Уильям Тейлор в показаниях рассказал о параллельном канале дипломатии, через который приближенные к американскому президенту люди смогли взять на себя политический процесс в Украине со стороны американского правительства.

США переживают украинизацию

New York Times, США

Трамп пытается слепить из США вторую Украину. А Конгрессу предстоит решить, следует ли американцам принять это как должное - или пора возмутиться.

За украинской политикой я весьма пристально слежу с 1999 года, когда я стал штатным сотрудником европейского издания Wall Street Journal. Некоторые из ее отличительных черт покажутся американскому читателю знакомыми.

Во-первых, это криминализация политических разногласий. За много лет до того, как Трамп накручивал своих сторонников кричалками "За решетку ее!" в адрес Хиллари Клинтон, бывший президент Украины Виктор Янукович проделал это на практике с собственной соперницей Юлией Тимошенко.

Во-вторых, это злоупотребление политической властью для защиты от уголовного преследования и личного и семейного обогащения.

Третья черта - это слияние большой политики и криминала: процветают теории заговора, непропорционально большое влияние имеют закулисные фигуры, а каналы формальной власти отключены от реальных центров страны.

Четвертая черта - подковерное вмешательство России, зачастую через местных игроков. Украина - едва ли не самый крайний пример такого рода вмешательства во всем мире (соседняя Грузия на втором месте).

Это же мнение в четверг высказала в своих показаниях Фиона Хилл, предупредив членов комитета Конгресса по разведке, что они рискуют пасть жертвами "политически мотивированной лжи", поскольку вброс об украинском политическом вмешательстве "явно продвигает российские интересы".

Однако главный потребитель и распространитель этой лжи - не кто иной, как президент США, регулярный поставщик других теорий заговора.

К великой чести простых украинцев, противостоя России и борясь за лучшую власть в Киеве, они показали, что достойны мировой поддержки. И к позору республиканцев - они готовы унизить наши политические стандарты до уровня недавней Украины - в то время, когда украинцы силятся подняться до нашего прежнего уровня.

Зеленский должен отказаться от коррупционной помощи Трампа

Project Syndicate, США

Возможна ли еще мобилизация всего общества в стране, которая страдала под властью коррумпированных лидеров и экстрактивных институтов так долго, как Украина? Краткий ответ - да.

В Украине живет молодое, политически активное население. Не менее важно и то, что украинский народ понимает: коррупцию надо выкорчевать, чтобы построить более качественные институты.

Зеленский вел избирательную кампанию, пообещав бороться с коррупцией, и он был избран с большим перевесом голосов. Теперь он обязан дать старт процессу очищения.

Попытки Трампа втянуть Украину в собственные коррупционные делишки дают Зеленскому великолепный шанс для символического жеста. Ему следует публично отказаться иметь дела с американцами до тех пор, пока они не разберутся с собственными коррупционными проблемами (даже если это означает, что придется отвергнуть их коррумпированную помощь).

Дело в том, что США сегодня - это одна из последних стран, которые должны читать Украине лекции на тему коррупции. И чтобы Америка снова могла выполнять эту роль, ее судам и избирателям придется ясно показать, что не будут терпеть злоупотребления администрации Трампа, ее нападки на демократические институты и обман общественного доверия.

Будущее США похоже на прошлое Украины

Foreign Affairs, США

С тех пор, как телефонный разговор Зеленского и Трампа был опубликован, многие американцы стали использовать слово "Украина" как синоним слова "коррупция". Но давайте отделим факты от домыслов: Украина - это еще не самое коррумпированное место на планете Земля.

В соответствии с Индексом восприятия коррупции, по меньшей мере 60 стран мира обогнали Украину по уровню коррупции. Среди них - Россия, Мексика, Нигерия, а также Иран.

Более того, Украина недавно отважилась на глубочайшие антикоррупционные реформы в своей истории. А выборы нового руководства страны привели к власти людей, которые выступили с самой радикальной антикоррупционной платформой в истории страны.

В телефонном разговоре Трамп поставил украинского лидера перед нежеланным выбором: Зеленский должен был или нарушить украинские законы, чтобы сфабриковать грязные обвинения против оппонента действующего президента США на предстоящих выборах, или восстановить против себя Белый Дом.

Выбор в пользу законности означал прекращение поставок оружия, которое совершенно необходимо Украине для отражения нашествия России. Украина оказалась зажатой внутри этих двух вариантов. И этот сценарий напомнил мне ситуацию из 1990-х, в которой оказался мой отец, когда его стали трясти рэкетиры (автор родом из Украины - ред.)

Зеленский во время того телефонного разговора понаделал собственных ошибок. Не надо было ему обещать ничего, что могло хоть каким-то образом подорвать царящее в Украине верховенство закона. Не надо было ему говорить хоть что-то плохое о европейских союзниках, которые прислали Украине в пять раз больше помощи, чем США.

В центре импечмента оказалась ненависть Трампа к Украине

The Washington Post, США

В мае трое главных советников президента Дональда Трампа встретились с ним в Овальном кабинете, чтобы убедить его в том, что новый украинский лидер - это союзник, заслуживающий поддержки США.

Они едва успели начать свой доклад, как Трамп обрушился на них с критикой, как рассказали действующие и бывшие американские чиновники, осведомленные о ходе той встречи. По мнению Трампа, все руководство Украины вступило в сговор с демократами, чтобы не допустить его победы на президентских выборах 2016 года.

"Они [украинские власти] пытались уничтожить меня. Это ужасные, коррумпированные люди", - говорил Трамп.

С момента начала расследования в рамках процедуры импичмента члены Палаты представителей уже выслушали за закрытыми дверями показания около десятка свидетелей.

И лейтмотивом показаний практически всех этих свидетелей стала неукротимая ненависть президента по отношению к Украине, ненависть, которую он испытывает с первых дней своего пребывания в Белом доме.

Американские и украинские чиновники потратили несколько месяцев на то, чтобы организовать встречу Трампа и Зеленского. В своих бесплодных попытках американские чиновники призывали украинцев выполнить требование Трампа и его личного адвоката о проведении расследований, которые могли бы принести Трампу политическую выгоду.

В конечном счете 25 июля в ходе телефонного разговора Трамп напрямую потребовал у украинского президента найти компромат на Байдена.

Украина была слабой страной, раздираемой войной и отчаянно нуждающейся в помощи США. Она вряд ли могла предложить нечто существенное Трампу, который сделал борьбу с торговым дефицитом США одним из своих важнейших приоритетов.

В конгрессе демократы и республиканцы поддерживали Украину, считая это необходимым для защиты американских демократических принципов. Украина представляла собой хрупкую демократию, вынужденную бороться одновременно с внутренней коррумпированностью и сильным внешним противником.

Но ни один из этих веских аргументов не мог убедить Трампа. С первых дней работы в Белом доме Трамп ясно дал понять, что ему не нравятся альянсы и все то, что заставляет США защищать более слабых союзников.

По материалам: ИноСМИ

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Источник: korrespondent.net