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27. 11. 2019

В Албании объявлено ЧП после землетрясения

Власти Албании объявили чрезвычайное положение в стране после мощного землетрясения, сообщает издание Ansa в среду, 27 ноября.

В частности, правительство Албании объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо. Мера продлится в течение 30 дней.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения увеличилась до 32 человек, еще 658 человек получили ранения. сообщает Albanian Daily News.

Тем временем, сегодгя в Албании произошло землетрясение мощностью 5,3 балла.

"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 км и располагался на расстоянии 42 километров от Тираны, что в Албании. Население города составляет 375 тыс. человек", - говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в среду власти объявят чрезвычайное положение в Тиране и Дурресе – городах, понесших наибольший ущерб.

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Источник: korrespondent.net
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