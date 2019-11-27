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27. 11. 2019

В Непале автобус сорвался с обрыва: 18 человек погибли

В центральном Непале в ДТП погибли по меньшей мере 18 человек, еще 13 получили ранения различной степени тяжести. Об этом со ссылкой на данные полиции пишет газета Kathmandu Post в среду, 27 ноября.

По данным правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги, и машина упала в ущелье с высоты около 500 метров. Почти все погибшие скончались от полученных травм прямо на месте.

Большинство пострадавших к настоящему времени доставлены в больницы. Спасательные работы на месте ДТП продолжаются, информирует издание.

Напомним, что ранее в Индии автомобиль слетел с эстакады и упал на прохожих. Водитель автомобиля остался в живых и был госпитализирован. Местная полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

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Источник: korrespondent.net
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