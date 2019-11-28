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28. 11. 2019

Число жертв землетрясения в Албании возросло до 35 человек


Власти Албании обнародовали уточненные данные о числе погибших в результате мощного землетрясения, сообщает Albanian Daily News.

Число жертв землетрясения достигло 35 человек, более 650 получили ранения.

Спасателям удалось извлечь живыми из-под завалов около 45 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 658 пострадавших. 

Напомним, 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4.  Правительство страны объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо.

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Источник: korrespondent.net
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