Протестующие в Ираке подожгли иранское консульство

Митингующие в Ираке штурмовали иранское консульство в Наджафе, они подожгли здание, передает Reuters.
Сотрудники диппредставительства были эвакуированы в последнюю минуту перед штурмом. Местные ввели комендантский час после инцидента.
"Мы требуем реформ, мы требуем положить конец коррупции", – заявил один из протестующих в Басре.
Протесты начались в Багдаде 1 октября и распространились на южные города Ирака.
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Протестующие обвиняют власти в массовой коррупции, низком уровне жизни и тяжелом экономическом положении. По последним данным, число погибших во время протестов достигло 111 человек.
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Источник: korrespondent.net