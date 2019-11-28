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28. 11. 2019

Джулиани предлагал услуги политикам Украины – СМИ


Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани неоднократно пытался сделать политиков Украины своими клиентами, сообщает The New York Times.

Отмечается, что в этом участвовали и другие адвокаты. Одно предложение, подписанное Джулиани, касалось Министерства юстиции Украины. Бывший мэр Нью-Йорка был готов помочь украинским властям отыскать украденные деньги в обмен на выплату его фирме 300 тысяч долларов.

В другом предложении адвокат Трампа был готов представлять бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко. Речь шла об "украинских претензиях по взысканию денежных сумм в различных финансовых учреждениях за пределами Украины". В обмен адвокат Джулиани ожидал выплаты 200 тысяч долларов.

Напомним, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Источник: korrespondent.net
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