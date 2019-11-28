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28. 11. 2019

Гегемония в чистом виде: Китай отреагировал на закон США по Гонконгу


Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КНР в четверг, 28 ноября.
 
В ведомстве подобное поведение Вашингтона назвали "проявлением гегемонии в чистом виде".
 
В заявлении МИД КНР сказано, что данный закон является серьезным вмешательством в дела Гонконга и внутренние дела Китая, серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений.
 
В сообщении подчеркивается, что в подобном законе нет необходимости и оснований, и что он может только навредить отношениям и интересам США и Гонконга.

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Напомним, Трамп подписал закон О защите прав человека и демократии в Гонконге, а также документ, запрещающий поставки в Гонконг определенной полицейской экипировки. 

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Источник: korrespondent.net
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