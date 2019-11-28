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28. 11. 2019

Путин посоветовал россиянам не зацикливаться на Украине

Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике. Об этом вечером в среду, 27 ноября, сообщает Интерфакс.

Об этом Путин сказал в ходе общения с гражданами, которое состоялось после церемонии открытия памятника.

Один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

До этого российские аналитики не раз высказывались о том, что украинская тематика занимает в российских СМИ слишком много места.

Ранее Путин заявлял, что у русских людей есть код, который делает их состоятельными и жизнеспособными.

В свое время министр культуры России заявлял, что у россиян имеется одна лишняя хромосома.

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Источник: korrespondent.net
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