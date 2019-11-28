Концлагеря для миллионов уйгуров. Что нашли в КНР

Госсекретарь США Майк Помпео 26 ноября обвинил власти Китая в грубых нарушениях прав человека и репрессиях в отношении уйгурского населения КНР. Он сослался на секретные документы китайского правительства, которые оказались в распоряжении журналистов-расследователей.

В опубликованных на прошлой неделе данных рассказывается о тюремных лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где содержатся от одного до трех миллионов арестованных без суда мусульман, в основном представителей народности уйгуров.

Этим летом в попытке защитить свою политику в регионе Пекин выпустили новую Белую книгу, где утверждается, что ислам - чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона, где проживают уйгуры, действуют террористы. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Лагеря для перевоспитания

На сегодняшний день в провинции Синьцзян проживает около десяти миллионов уйгуров-мусульман тюркского происхождения. На протяжении многих лет эта этническая группа подвергалась дискриминации со стороны коммунистического правительства Китая - как в экономическом и политическом, так и культурном отношении.

По этой причине уйгуры нередко выступают против властей КНР: те же, в свою очередь, жестко подавляют протесты и обвиняют уйгурские группировки в сепаратизме, религиозном экстремизме и терроризме.

Ситуация в Синьцзяне публично почти не обсуждалась правительствами ведущих стран. В сентябре прошлого года правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о преследованиях мусульманского населения китайского региона.

По данным организации, в последние годы там массово и зачастую безосновательно задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. За ними идет постоянная видеослежка, а их положение и судьба зависят от баллов, начисленных в системе "социального кредита", писала организация.

Как объяснял этой осенью газете Financial Times Ли Сяою, эксперт по охране общественного порядка из бюро общественной безопасности в городе Алтай в Синьцзяне, за "воспитанниками" лагерей следят при помощи алгоритма, который выявляет признаки агрессивности и нервозности в облике человека, а также определяет его уровень стресса.

HRW говорит, что репрессий такого масштаба в Китае не случалось со времен Культурной революции. Тогда СМИ писали, что президент США Дональд Трамп раздумывает о санкциях в отношении Китая.

В июне этого года власти Китая выпустили новую Белую книгу о Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где утверждается, что внешние завоеватели силой насаждали местным жителям ислам. Китай, по словам авторов доклада, всегда был другом уйгуров и защищал их от тюркских властителей, желавших сделать их "своими рабами".

Китайские власти и их союзники, такие как Беларуси и Россия, заверяют, что в СУАР действуют "лагеря переподготовки и повышения квалификации", где уйгуры, казахи, киргизы и другие представители меньшинств могут выучить язык, законы КНР и обучиться новой профессии.

При этом Пекин не отрицает, что одной из задач лагерей является предотвращение распространения терроризма. В марте выходила другая Белая книга, в которой объяснялось, что лагеря являются "одним из главных лекарств от бед терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма".

В октябре этого года США ввели санкции в отношении 28 правительственных и коммерческих организаций КНР, вызванные притеснением уйгуров. По словам министра торговли Уилбура Росса, Соединенные Штаты "не могут и не будут терпеть жестокое притеснение этнических меньшинств внутри Китая".

Также были введены визовые ограничения для высокопоставленных представителей правительства и Коммунистической партии Китая, а также членов их семей. Решение Вашингтона затрагивает лица, причастные к задержаниям и нарушениям прав уйгуров, этнических казахов и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Китайские власти действия Вашингтона назвали вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением международного права.

В конце октября 23 страны, в том числе Германия, Британия и США, выступили с критикой Китая в комитете по правам человека Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там представили документ с доказательствами массовых задержаний уйгуров в провинции Синьцзян, слежки и других нарушений прав человека.

В то же время в другом заявлении, подготовленном Беларусью и поддержанном более чем 50 государствами, говорится об успехах Китая в борьбе с терроризмом и на пути "дерадикализации" Синьцзян-Уйгурского автономного района.

16 ноября New York Times, а 24 ноября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовали 403 страницы секретных документов правительства Китая, которые раскрывают то, как функционируют лагеря массовых задержаний в СУАР.

Документы говорят и о том, что Китай шпионит за представителями этой этнической группы даже за рубежом: консульства и посольства КНР собирают информацию о "подозрительных" лицах. В случае, если попавший в список человек вернется на родину, его немедленно арестуют.

Среди документов, в частности, нашли девять страниц инструкций от бывшего заместителя секретаря районной ячейки партии, Жу Хайлуня, курировавшего безопасность в Синьцзян-Уйгурском районе.

Жу требует от начальников лагерей жесточайшей дисциплины, наказания заключенных и мер по борьбе с побегами. Он приказывает:

Не допускать никаких побегов

Улучшить дисциплину и жестче наказывать ее нарушения

Добиваться признания и раскаяния

Приоритизировать коррективные курсы китайского

Добиваться полной трансформации студентов

Удостовериться в эффективности системы видеонаблюдения в общежитиях и классах и устранить "слепые зоны"

От того, сколько у заключенных баллов, зависит, можно ли им связаться с семьей и когда их выпустят. Перспектива освобождения появляется только после того, как четыре партийных комитета соглашаются, что заключенный действительно внутренне "преобразился".

В центре старого города в Кашгаре: вид на площадь у центральной мечети / Медуза

Как отмечает NYT, глава Китая Си Цзиньпин несет личную ответственность за создание "центров перевоспитания", которые, по сути, представляют собой современные концлагеря - пусть даже в документах и нет прямых свидетельств, что он отдавал такое распоряжение.

Такой вывод журналисты делают из того, что система тотального контроля над уйгурами начала строиться после первого визита Си Цзиньпина в регион в качестве председателя КНР в 2014 году.

Как известно, Си призывал активно внедрять программы перевоспитания преступников и продолжать их даже после освобождения - NYT называет это "единственным прямым указанием на то, что он заранее планировал создание лагерей".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net