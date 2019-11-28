Концлагеря для миллионов уйгуров. Что нашли в КНР

Госсекретарь США Майк Помпео 26 ноября обвинил власти Китая в грубых нарушениях прав человека и репрессиях в отношении уйгурского населения КНР. Он сослался на секретные документы китайского правительства, которые оказались в распоряжении журналистов-расследователей.
В опубликованных на прошлой неделе данных рассказывается о тюремных лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), где содержатся от одного до трех миллионов арестованных без суда мусульман, в основном представителей народности уйгуров.
Этим летом в попытке защитить свою политику в регионе Пекин выпустили новую Белую книгу, где утверждается, что ислам - чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона, где проживают уйгуры, действуют террористы. Корреспондент.net рассказывает подробности.
Лагеря для перевоспитания
На сегодняшний день в провинции Синьцзян проживает около десяти миллионов уйгуров-мусульман тюркского происхождения. На протяжении многих лет эта этническая группа подвергалась дискриминации со стороны коммунистического правительства Китая - как в экономическом и политическом, так и культурном отношении.
По этой причине уйгуры нередко выступают против властей КНР: те же, в свою очередь, жестко подавляют протесты и обвиняют уйгурские группировки в сепаратизме, религиозном экстремизме и терроризме.
Ситуация в Синьцзяне публично почти не обсуждалась правительствами ведущих стран. В сентябре прошлого года правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о преследованиях мусульманского населения китайского региона.
По данным организации, в последние годы там массово и зачастую безосновательно задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. За ними идет постоянная видеослежка, а их положение и судьба зависят от баллов, начисленных в системе "социального кредита", писала организация.
Как объяснял этой осенью газете Financial Times Ли Сяою, эксперт по охране общественного порядка из бюро общественной безопасности в городе Алтай в Синьцзяне, за "воспитанниками" лагерей следят при помощи алгоритма, который выявляет признаки агрессивности и нервозности в облике человека, а также определяет его уровень стресса.
HRW говорит, что репрессий такого масштаба в Китае не случалось со времен Культурной революции. Тогда СМИ писали, что президент США Дональд Трамп раздумывает о санкциях в отношении Китая.
В июне этого года власти Китая выпустили новую Белую книгу о Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где утверждается, что внешние завоеватели силой насаждали местным жителям ислам. Китай, по словам авторов доклада, всегда был другом уйгуров и защищал их от тюркских властителей, желавших сделать их "своими рабами".
Китайские власти и их союзники, такие как Беларуси и Россия, заверяют, что в СУАР действуют "лагеря переподготовки и повышения квалификации", где уйгуры, казахи, киргизы и другие представители меньшинств могут выучить язык, законы КНР и обучиться новой профессии.
При этом Пекин не отрицает, что одной из задач лагерей является предотвращение распространения терроризма. В марте выходила другая Белая книга, в которой объяснялось, что лагеря являются "одним из главных лекарств от бед терроризма, сепаратизма и религиозного экстремизма".
В октябре этого года США ввели санкции в отношении 28 правительственных и коммерческих организаций КНР, вызванные притеснением уйгуров. По словам министра торговли Уилбура Росса, Соединенные Штаты "не могут и не будут терпеть жестокое притеснение этнических меньшинств внутри Китая".
Также были введены визовые ограничения для высокопоставленных представителей правительства и Коммунистической партии Китая, а также членов их семей. Решение Вашингтона затрагивает лица, причастные к задержаниям и нарушениям прав уйгуров, этнических казахов и других мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Китайские власти действия Вашингтона назвали вмешательством во внутренние дела Китая и нарушением международного права.
В конце октября 23 страны, в том числе Германия, Британия и США, выступили с критикой Китая в комитете по правам человека Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Там представили документ с доказательствами массовых задержаний уйгуров в провинции Синьцзян, слежки и других нарушений прав человека.
В то же время в другом заявлении, подготовленном Беларусью и поддержанном более чем 50 государствами, говорится об успехах Китая в борьбе с терроризмом и на пути "дерадикализации" Синьцзян-Уйгурского автономного района.
16 ноября New York Times, а 24 ноября Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовали 403 страницы секретных документов правительства Китая, которые раскрывают то, как функционируют лагеря массовых задержаний в СУАР.
Документы говорят и о том, что Китай шпионит за представителями этой этнической группы даже за рубежом: консульства и посольства КНР собирают информацию о "подозрительных" лицах. В случае, если попавший в список человек вернется на родину, его немедленно арестуют.
Среди документов, в частности, нашли девять страниц инструкций от бывшего заместителя секретаря районной ячейки партии, Жу Хайлуня, курировавшего безопасность в Синьцзян-Уйгурском районе.
Жу требует от начальников лагерей жесточайшей дисциплины, наказания заключенных и мер по борьбе с побегами. Он приказывает:
- Не допускать никаких побегов
- Улучшить дисциплину и жестче наказывать ее нарушения
- Добиваться признания и раскаяния
- Приоритизировать коррективные курсы китайского
- Добиваться полной трансформации студентов
- Удостовериться в эффективности системы видеонаблюдения в общежитиях и классах и устранить "слепые зоны"
От того, сколько у заключенных баллов, зависит, можно ли им связаться с семьей и когда их выпустят. Перспектива освобождения появляется только после того, как четыре партийных комитета соглашаются, что заключенный действительно внутренне "преобразился".
Как отмечает NYT, глава Китая Си Цзиньпин несет личную ответственность за создание "центров перевоспитания", которые, по сути, представляют собой современные концлагеря - пусть даже в документах и нет прямых свидетельств, что он отдавал такое распоряжение.
Такой вывод журналисты делают из того, что система тотального контроля над уйгурами начала строиться после первого визита Си Цзиньпина в регион в качестве председателя КНР в 2014 году.
Как известно, Си призывал активно внедрять программы перевоспитания преступников и продолжать их даже после освобождения - NYT называет это "единственным прямым указанием на то, что он заранее планировал создание лагерей".
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Источник: korrespondent.net
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