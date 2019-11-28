В Кении из-за оползня и наводнений погибли 120 человек

В Кении вызванные дождями стихийные бедствия, включая наводнения и оползни, унесли жизни по меньшей мере 120 человек. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарной деятельности (УКГД) ООН.

Отмечается, что среди погибших 72 человека, чьи дома были разрушены в результате оползня в округе Западный Покот на северо-западе Кении.

"Проливные дожди вызвали наводнения и оползни по меньшей мере в 31 из 47 округов, что препятствует эффективным усилиям по оказанию гуманитарной помощи в пострадавших районах", – говорится в сообщении.

В целом более 160 тысяч человек, включая почти 18 тысяч перемещенных лиц по всей стране, пострадали от наводнений или оползней, которые уничтожили ключевую инфраструктуру и средства к существованию.

Ранее сообщалось, что в Кении количество погибших в результате оползня возросло до 43 человек. Тогда отмечалось, что еще многих людей разыскивают, и список пропавших без вести растет.

Напомним, в Эфиопии почти 20 человек погибли из-за оползня. Он был вызван сильными дождями.

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Источник: korrespondent.net