В Ровно мужчина угрожал взорвать гранатой копов

В Ровно во время задержания злоумышленник угрожал взорвать гранатой себя и полицейских. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.

Отмечается, что полицейские обнаружили незаконную АЗС на улице Млиновской. Во время составления административных материалов полицейские установили, что 60-летний уроженец Запорожья уклоняется от органов следствия за незаконное обращение с оружием. Его разыскивают в Харьковской области.

Мужчину доставили в Ровенский отдел полиции, он вел себя спокойно и сопротивления не оказывал. Но когда встал вопрос о проведении поверхностного осмотра и помещения его в изолятор временного содержания, уроженец Запорожья бросился к двери и выбежал из помещения.

"Попав в тупик на улице Пушкина, он достал гранату и вынул чеку. Угрожая, что взорвет себя и полицейских, запрещал кому-либо приближаться", – говорится в сообщении.

В результате переговоров руководства Ровенского отдела полиции и группы коммуникации с мужчиной полицейским удалось нейтрализовать дальнейшие действия злоумышленника, а гранату перевести в безопасное состояние.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями о незаконном обращении с боеприпасами и посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа (ч.1 ст.263, ст.348 УК Украины). Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

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Ранее сообщалось, что в Днепре во дворе дома жилого дома на улице Гладкова прогремел взрыв гранаты. Полиция на месте инцидента обнаружила обезображенное тело мужчины.

Также стало известно, что в Луцке произошел взрыв в квартире многоэтажного дома, в результате которого пострадал один человек.

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Источник: korrespondent.net