Лента RSS
Подписаться на ленту
28 ноября 2019, четверг, 12:02
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,31
28. 11. 2019

В США выставили на продажу в интернете новорожденного ребенка

На американском сайте Craiglist появилось объявление о продаже новорожденного ребенка. Младенца предлагалось купить за 500 долларов, пишет The Sun.

Текст объявления гласил: "Продается новорожденный ребенок за 500 долларов. Ребенку две недели. Он спит, не шумит по ночам. Молочная смесь и одежда - в комплекте. Можем бесплатно дать в придачу четырехлетнюю сестру".

Странным объявлением заинтересовалась полиция округа Майами-Дейд, штат Флорида. Правоохранители разыскивают автора, чтобы установить, реальна ли публикация и действительно ли ее человек, сделавший публикацию в сети, собрался продавать ребенка.

В настоящее время объявление с сайта удалено.

 Объявление о продаже малыша. Фото: The Sun
 

Напомним, что на Закарпатье женщина пыталась за 2,5 тысяч долларов продать сына для попрошайничества.

Как сообщалось, в Херсоне мать намеревалась продать своего трехмесячного сына за 210 тысяч гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.