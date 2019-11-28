Украина воспользуется опытом Литвы и Эстонии в цифровой трансформации

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров убежден, что использование опыта балтийских стран поможет ускорить цифровую трансформацию Украины. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщает Укринформ со ссылкой на комментарий чиновника.

"Самая главная проблема для нас сейчас - это скорость внедрения реформ. А опыт наших балтийских коллег должен защитить нас от ошибок. Например, когда литовская сторона презентовала мне свой план цифровых трансформаций, я увидел, как это похоже на то, что мы сейчас начинаем делать. Но благодаря опыту коллег мы можем переступать через некоторые эволюционные этапы", - рассказал Федоров.

По его словам, литовские и эстонские партнеры, консультируя украинскую сторону, сразу делятся ошибками. "Они нам говорят: так не делайте с реестрами, не делайте так с услугами, а вот еще посмотрите на этот наш пример, начинайте с этого. Такие советы для нас очень полезны", - поделился вице-премьер.

Он подчеркнул, что сотрудничество Украины с балтийскими странами в области цифровых технологий будет постоянным: "Мы уже договорились о неофициальных встречах на уровне заместителей министров, на уровне министров, во время которых мы будем делиться своим опытом, обмениваться презентациями.

Напомним, накануне в ходе визита украинской делегации во главе с президентом Зеленским в Литву была подписана декларация о взаимном признании электронной идентификации и доверительных услуг электронных транзакций и декларацию о намерениях сотрудничества в сфере кибербезопасности. Перед этим Зеленский совершил визит в Эстонию. По завершению визита был подписал новый договор. Также президенты двух стран сделали заявление о дальнейшем сотрудничестве между странами.

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Источник: korrespondent.net