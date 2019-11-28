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28. 11. 2019

Угрозы Зеленскому: у волонтера Зверобой идет обыск

Госбюро расследований в четверг, 28 ноября, проводит обыск у волонтера Маруси Зверобой, которая подозревается в угрозе убийством в отношении президента Владимира Зеленского. Видео следственных действий опубликовала сама Зверобой в Facebook.

Исходя из стрима понятно, что к волонтеру пришли следователь ГБР Игорь Короза, люди в балаклавах – представители СБУ и спецподразделения Альфа – и женщины-понятые. 

В начале представители ГБР угрожали выбить дверь, если Зверобой ее не откроет. Волонтер просила подождать, отметив, что ждет адвоката.

Обыск проходит на основании постановления суда. Перед следственными действиями у Зверобой изъяли мобильный телефон, поэтому стрим прервался. 

Следователь не сказал, по какому делу пришли с обыском к волонтеру.

Ранее ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с нардепа от Евросолидарности Софии Федины. 

Также сообщалось, что подозрение готовятся объявить волонтеру Марусе Зверобой.

По данным следствия, 26 октября Федина и Зверобой в ходе трансляции на YouTube и в Facebook "выражали угрозы убийством", адресованные Зеленскому. Квалификация их действий - угроза убийством в отношении президента (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса Украины).

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Источник: korrespondent.net
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