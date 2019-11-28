Украинцы поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко - опрос

Большинство украинцев поддерживает снятие депутатской неприкосновенности с пятого президента Петра Порошенко в случае, если прокуратура попросит об этом Верховную Раду. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду, 27 ноября, данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, 58% опрошенных полностью поддержали возможное лишение Порошенко иммунитета, еще 16% скорее поддерживают такое решение, всего - 74%. Не согласны с ним 21% опрошенных.

Опрос проведен 22-25 ноября 2019 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 1500 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность не превышает 3%.

Напомним, ГБР направило в Генпрокуратуру проект представления в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Порошенко, который является действующим нардепом. Накануне стало известно, что ГБР получило доступ к документам о командировках Порошенко.

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Источник: korrespondent.net