Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии

Имя главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания впервые помянуто на литургии, которую совершил иерарх Болгарской православной церкви, сообщает греческий сайт Romalewfronimati.

В храме Святого Афанасия и Святых Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде в Греции митрополит Пловдивский Николай, приехавший из Болгарии, в среду, 27 ноября, возглавил утреннюю службу. Во время литургии диакон зачитал местный диптих (богослужебный порядок упоминания предстоятелей), в который был включен глава ПЦУ.

Болгарскому митрополиту сослужили трое иерархов Элладской церкви - два митрополита и епископ.

Отметим, что до сих пор Болгарская православная церковь не давала окончательного ответа, признает ли она Православную церковь Украины.

Ранее сообщалось, что патриарх Александрийский и всей Африки признал ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

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Источник: korrespondent.net