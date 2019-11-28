Болгарская церковь начала упоминать ПЦУ в литургии

Имя главы Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания впервые помянуто на литургии, которую совершил иерарх Болгарской православной церкви, сообщает греческий сайт Romalewfronimati.
В храме Святого Афанасия и Святых Акакия и Дамаскина Студита в Лангаде в Греции митрополит Пловдивский Николай, приехавший из Болгарии, в среду, 27 ноября, возглавил утреннюю службу. Во время литургии диакон зачитал местный диптих (богослужебный порядок упоминания предстоятелей), в который был включен глава ПЦУ.
Болгарскому митрополиту сослужили трое иерархов Элладской церкви - два митрополита и епископ.
Отметим, что до сих пор Болгарская православная церковь не давала окончательного ответа, признает ли она Православную церковь Украины.
Ранее сообщалось, что патриарх Александрийский и всей Африки признал ПЦУ. Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II на литургии упомянул имя Митрополита Епифания.
Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.
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Источник: korrespondent.net
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