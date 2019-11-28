Третий день подряд: в Албании произошло новое землетрясение

В Адриатическом море у побережья Албании в четверг, 28 ноября, произошло землетрясение магнитудой 4,9 баллов. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

"Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 10 километров и располагался на расстоянии 42 километров от Тираны, Албания. Население города составляет 375 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Напомним, 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Число погибших по последним данным составляло 35 человек. Правительство страны объявило чрезвычайное положение в Тиране и Дураццо.

В тот же день на Балканах произошло еще одно мощное землетрясение. Вслед за Албанией землетрясение магнитудой 5,8 баллов произошло в Боснии и Герцеговине.

На следующий день, 27 ноября, в Албании вновь произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,3 бала.

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Источник: korrespondent.net