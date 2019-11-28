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28. 11. 2019

Звезде фильма Одержимость бойфренд сломал нос

Знаменитая актриса Мелисса Бенойст рассказала о том, как ее избивал ее бывший парень. Он даже сломал девушке нос, кинув в нее смартфоном.

Американская актриса и певица Мелисса Бенойст призналась, что была жертвой домашнего насилия и подвергалась избиениям. Об этом знаменитость рассказала в видеоролике, которые выложила в своем Instagram-аккаунте.

Бенойст отметила, что в роли агрессора выступал ее бывший бойфренд. Его имя она не назвала.

Мужчина ревновал ее и однажды в ходе ссоры швырнул в девушку iPhone, который сломал актрисе нос и повредил глаз.

"Мне пришлось узнать, каково это, когда тебя бьют кулаками и бьют так сильно, что ты чувствуешь, как из тебя вылетает дух", - призналась 31-летняя Мелисса Бенойст.

Она также добавила, что бывший возлюбленный таскал ее за волосы по тротуару, душил, ударял ее о гипсокартонную стену, которая сломалась.

 
 
 
 
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Публикация от Melissa Benoist (@melissabenoist)

Ранее мы писали, что советница президента США стала жертвой сексуального насилия.

Также напомним, что певица Леди Гага шокировала признанием об изнасиловании.
 

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Источник: korrespondent.net
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