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28. 11. 2019

НАТО меняет формулу расчета взносов на оборону

Североатлантический альянс согласовал новую формулу расчета взносов в общий бюджет НАТО. Об этом заявил в четверг, 28 ноября, генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает ТАСС.

"Верно, что мы согласовали новую формулу по распределению расходов. США заплатят меньше, Германия выплатит больше, то есть сейчас США и Германия заплатят одинаково, почти по 16% от бюджета НАТО", - сказал он.

Оставшийся бюджет, по его словам, будет распределен между остальными странами - членами НАТО.

По мнению генсека, НАТО является единственной платформой, где Европа и США могут вместе решать стратегические вопросы, включая реакцию на усиление России и Китая. 

"НАТО - единственная платформа, где Европа и Северная Америка могут вместе решать такие стратегические вопросы, как борьба с терроризмом или как вести себя с более агрессивной Россией и растущим Китаем", - сказал он.

В ходе пресс-конференции Макрон сказал, что его высказывание о "смерти мозга" НАТО было полезным сигналом для альянса. 

"Мой комментарий о "смерти мозга" НАТО был полезным сигналом, чтобы обратить внимание альянса", - сказал он.

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп пригрозил союзникам по НАТО выходом из Альянса, если страны-члены не выполнят обязательства по расходам на оборону.

Ранее около 22% бюджета Альянса приходились на средства, которые предоставляют США. Теперь их доля снизится до 16%.

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Источник: korrespondent.net
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