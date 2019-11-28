В ЕС огласили чрезвычайное климатическое положение

Европейский парламент объявил "климатическое чрезвычайное положение" в Евросоюзе, сообщает в четверг, 28 ноября, DW.

За соответствующую резолюцию проголосовали 429 евродепутатов, 225 высказались против. Европарламент призвал Еврокомиссию и государства-члены ЕС принимать больше мер для защиты климата.

При обсуждении проекту резолюции консервативные депутаты, в частности, из Германии критиковали употребление словосочетания "чрезвычайное положение". Впрочем, их предложение использовать формулировку "неотложная необходимость защиты климата" не было поддержано большинством.

В Европе более тысячи административных единиц объявили "климатическое чрезвычайное положения", несмотря на последствия изменений климата, и таким образом закрепили защиту окружающей среды как приоритет для работы местных органов власти. Так, в сентябре соответствующее решение принял парламент Австрии. В Германии такие решения приняты властями 43 городов, в частности Кельна, Констанца, Лейпцига и Висбадена. В 2019 году к этому движению присоединились также города Ирландии, Португалии и Франции.

В мире первыми климатическое чрезвычайное положение объявили города в Австралии (2016 года), США (2017 года) и Канаде (2018).

В Германии в 500 населенных пунктах на 29 ноября запланировано проведение очередной акции движения FridaysForFuture. Организаторы ожидают сотни тысяч участников.

Со 2 по 13 декабря в Мадриде состоится нынешняя Климатическая конференция ООН.

Напомним, Евросоюз пятую часть бюджета направил на защиту климата.

Ранее тысячи ученых из 153 стран заявили об угрозе изменения климата. Они подчеркнули, что климатическая ситуация стала критической, и назвали шесть необходимых шагов, чтобы попытаться избежать катастрофических последствий.

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Источник: korrespondent.net