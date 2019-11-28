Туск заявил, что Трамп мечтает о распаде ЕС

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп "возможно, самый сложный вызов" для ЕС, поскольку он "молится" о распаде блока, сообщает в четверг, 28 ноября, Reuters.

"Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза", - заявил Туск в интервью немецкой газете Die Zeit.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также покинет пост на днях, как и Туск, также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.

По его словам, заинтересованность Трампа в выходе Великобритании из ЕС "удивляет и раздражает".

Напомним, депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Как сообщалось, Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава Еврокомиссии. Изначально он должен был приступить к работе 1 ноября.

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Источник: korrespondent.net