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28. 11. 2019

Туск заявил, что Трамп мечтает о распаде ЕС

 
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп "возможно, самый сложный вызов" для ЕС, поскольку он "молится" о распаде блока, сообщает в четверг, 28 ноября, Reuters.
 
"Впервые в истории американский президент открыто выступает против объединенной Европы. Он поддерживает Brexit и молится о распаде Союза", - заявил Туск в интервью немецкой газете Die Zeit.
 
Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также покинет пост на днях, как и Туск, также предостерегал президента США Дональда Трампа от разжигания антиевросоюзных настроений.
 
По его словам, заинтересованность Трампа в выходе Великобритании из ЕС "удивляет и раздражает".
 
Напомним, депутаты Европарламента утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.
 
Как сообщалось, Европарламент отсрочил вступление в должность нового состава Еврокомиссии. Изначально он должен был приступить к работе 1 ноября.

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Источник: korrespondent.net
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