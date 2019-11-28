Японские депутаты провели заседание в шлемах

Депутаты японского парламента во время заседания находились в специальных пластиковых шлемах. Таким образом они отработали действия при землетрясении, сообщает Voice of America.

Первым шлем надел спикер Тадамори Осима. Его примеру последовали и остальные парламентарии.

Осима также напомнил коллегам правила поведения во время буйства стихии.

"Если что-нибудь случится во время парламентской сессии, пожалуйста, быстро наденьте на голову защитный шлем и сохраняйте спокойствие", - сказал спикер.

Спецсредства в парламент Японии ввели два года назад. Шлемы хранятся под креслами депутатов.

Напомним, что в Албании произошло новое землетрясение третий день подряд.

Также мы писали, что в парламенте Японии впервые появились парализованные депутаты.

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Источник: korrespondent.net