Меркель упала, поднимаясь на сцену

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности. Видео инцидента опубликовал на своем YouTube-канале британский таблоид Daily Mail.

После этого Меркель пошутила, что не заметила ступени, однако в следующий раз обязательно ими воспользуется.

В своей речи она обратилась к представителям немецкой промышленности и торговых палат. Среди прочего она заявила о необходимости изменений во Всемирной торговой организации.

Ранее сообщалось, что соратник Меркель госпитализирован после падения со сцены. Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер госпитализирован после падения на открытии конференции по цифровым технологиям в Дортмунде.

Напомним, в июле у Меркель заметили третий приступ дрожи во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. Ранее аналогичные ситуации происходили во время встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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Источник: korrespondent.net