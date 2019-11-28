Трагедия на Дунае: украинскому капитану грозит 11 лет тюрьмы

Прокуратура Будапешта объявила подозрение украинскому капитану круизного лайнера Viking Sigyn, который протаранил на Дунае туристическую катер Русалка. Ему грозит до 11 лет тюремного заключения, сообщает Reuters в четверг, 28 ноября.

Так, гражданина Украины Юрия К. обвинили в преступном поведении, которое привело к массовым жертвам и 35 случаям неоказания помощи после столкновения.

Согласно обвинительному заключению, капитан круизного корабля потерял бдительность во время управления судном в течение нескольких минут, что привело к дальнейшим трагическим последствиям. Украинец также не смог удерживать безопасное расстояние и сигнализировать о намерениях обогнать катер с туристами. Капитан не выполнил обязательства по оказанию помощи пострадавшим после столкновения.

"Капитан не придал этому должного внимания. Он не сосредоточился на управлении судном в течение нескольких минут", – заявили прокуроры, добавив, что капитан не придерживался безопасного расстояния и не посылал радио- и звуковые сигналы, необходимые при обгоне.

Если вина капитана будет доказана, то ему грозит тюремное заключение сроком от 2 до 11 лет.

Напомним, 29 мая в Будапеште прогулочный катер Русалка затонул в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. В него врезался большой круизный теплоход Viking Sigyn.

После столкновения Русалка полностью ушла под воду в течение примерно 30 секунд. В результате аварии погибли 27 человек, всего на борту лодки было 35 человек. 25 погибших были гражданами Южной Кореи. Капитан лодки и член экипажа также погибли. Одного корейца так и не нашли. Это стало крупнейшей катастрофой на Дунае за более чем полстолетия.

Позже выяснилось, что капитан теплохода Viking Sigyn – гражданин Украины. Отмечалось, что у него большой опыт работы.

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Источник: korrespondent.net