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28. 11. 2019

Появились фото лодки с кокаином на миллионы евро

 
Появились фото конфискованной подводной лодки в Испании, в которой обнаружили рекордное количество кокаина, собщает в среду, 28 ноября, El Pais.
 
Правоохранители захватили субмарину в воскресенье в провинции Понтеведра, а затем отбуксировали в небольшую гавань Алдана.
 
Ее подняли с помощью больших кранов, после чего полиция изъяла 3000 кг наркотиков, упакованных в 152 пакета. Стоимость наркотиков составляет более 100 млн евро.
 
"Это - историческая операция, поскольку впервые корабль таких характеристик захвачен в Европе. После этой международной операции будет проведено расследование", - сказал представитель правительства Галисии, поблагодарив власти США, Великобритании, Бразилии и Португалии за сотрудничество.
 
Субмарина длиной 22 метра была построена в Гайане. Она оборудована дизельным двигателем, который способен развивать скорость до 10 узлов, и может находиться под водой до трех недель.
 
В Европу она прибыла из Колумбии. Два члена экипажа, эквадорцы, были арестованы.
 
Субмарины регулярно используются наркокартелями для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. С 2006 года также появлялась информация, что подобные субмарины отправляли в Испанию и Африку, но их так ни разу и не удалось конфисковать.
 
Ранее во Франции сотрудники полиции конфисковали в Гавре на севере страны 680 килограммов кокаина, который был доставлен из Бразилии.

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Источник: korrespondent.net
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