Глава Укроборонпрома рассказал о покупке завода Мотор Сич

Акции запорожского завода Мотор Сич уже приобретены китайскими инвесторами, заявил глава Укроборонпрома Айварас Абромавичус, сообщает в четверг, 28 ноября, ЭП.

"Покупатель попросил о возможности консолидировать более 50% акций завода. Вчера мы направили в Антимонопольный комитет запрос о продлении сроков на два месяца. Надеюсь, в течение этого времени комитет примет решение", - сказал он.

Сейчас Укроборонпром проводим аудит взаимоотношений конструкторского бюро Ивченко прогресс и Мотор сичи, так как после закрытия сделки наступят взаимоотношения украинского бюро с по сути китайским заводом Мотор Сич.

"Мы хотим договориться с новыми владельцами о наших взаимоотношениях, они хотят подписать новые лицензионные договора. Поэтому еще два месяца будет такая ситуация. Используем это время для конкретизации", - подчеркнул Абромавичус .

По его мнению, завод должно контролировать государство. Еще глава Укроборонпрома считает, что нужно принять закон, когда при покупке иностранными инвесторами таких критически важных предприятий государство будет иметь право вето.

21 ноября Антимонопольный комитет отложил вынесение решения о рассмотрении заявки китайской Skyrizon и Укроборонпрома о покупке контрольного пакета акций запорожского завода Мотор Сич.

Еще сообщалось, что неофициальный советник президента США Дональда Трампа Эрик Принс обсуждает вопрос о покупке украинского предприятия Мотор Сич, чтобы не допустить его покупку Китаем.

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Источник: korrespondent.net