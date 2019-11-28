Лента RSS
Подписаться на ленту
28 ноября 2019, четверг, 23:57
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
28. 11. 2019

Пентагон увеличит военную помощь Украине

 
Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО, сообщает в четверг, 28 ноября, американское агентство CNN.
 
По словам одного из чиновников Пентагона, в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе. Речь идет и о финансировании оборонных программ в Украине и Грузии.
 
Отмечается, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.
 
Ранее сообщалось, что США решили сократить размер взноса в коллективный бюджет НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил это после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, Вашингон будет уплачивать в бюджет альянса 16% вместо 22% коллективного бюджета.
 
Кроме того, Столтенберг заявлял, что странам альянса следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария. По словам генсека НАТО, страны-участницы альянса уже пятый год подряд повышают оборонные расходы.
 
Напомним, Пентагон передаст Украине оставшуюся военную помощь, предусмотренную бюджетом США на текущий год, в течение нескольких недель.
 
Ранее Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Петька, хочешь я тебе про парадоксы расскажу?
- Василий Иванович! Отстань, я с тобой после нюансов не разговариваю!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.