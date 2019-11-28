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28. 11. 2019

Трамп провел встречу с президентом Афганистана

 
Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, сообщает в четверг, 28 ноября, агентство Reuters. 
 
Во время своего визита в Афганистан Трамп также посетил дислоцированные в стране американские войска.
 
На прошлой неделе он провел телефонный разговор с Гани и пригласил его приехать в Вашингтон с официальным визитом. Лидеры также обсудили состоящий из семи пунктов план по достижению мира с радикальным движением Талибан. 
 
Во время беседы Трамп также поблагодарил Гани за содействие в деле освобождения американского и австралийского профессоров, которые были захвачены боевиками радикального движения Талибан в августе 2016 года в Американском университете в Кабуле.
 
Напомним, Трамп подписал закон против нарушения прав человека в Гонконге.
 
Ранее комитет Палаты представителей Конгресса США по судебным делам пригласил президента Дональда Трампа на слушания по импичменту, которые состоятся 4 декабря. 

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Источник: korrespondent.net
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