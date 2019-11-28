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28. 11. 2019

В России успешно запустили межконтинентальную ракету

 
В Астраханской области с полигона Капустин Яр в четверг, 28 ноября, военные запустили межконтинентальную ракету Тополь с учебной боевой частью, сообщили в Минобороны РФ.
 
 
Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Задачи пуска выполнены в полном объеме, заявили в Минобороны РФ.
 
Объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона Капустин Яр расположены в четырех областях РФ (Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской) и пяти областях Казахстана (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жалбылской) на земельных участках общей площадью около 9,5 млн гектаров.
 
Ранее в России провели пуски баллистических и крылатых ракет.
 
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Источник: korrespondent.net
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