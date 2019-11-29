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29. 11. 2019

Умерла старейшая жительница США

 
В США скончалась старейшая жительница страны Алелия Мерфи, которой было 114 лет. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщил телеканал CNN.
 
Родственники долгожительницы подтвердили, что она ушла из жизни в субботу, 23 ноября, однако причин не уточнили.
 
По оценкам геронтологической службы Gerontology Research Group, Мерфи было 114 лет и 140 дней.
 
Похороны состоятся в Нью-Йорке на следующей неделе.
 
Мерфи родилась в июле 1905 года в штате Северная Каролина и жила в Нью-Йорке с 1926 года. Почти всю жизнь она отдала швейному делу. 
 
Теперь старейшей американкой стала Хестер Форд. Она родилась в августе 1905 года.
 
Напомним, самым пожилым человеком на планете является жительница Японии Канэ Танака. Ей сейчас 116 лет.
 
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Источник: korrespondent.net
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