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29. 11. 2019

Бориса Джонсона заменили на теледебатах ледяной фигурой

 
Британский телеканал Channel 4 во время теледебатов 28 ноября, посвященных изменениям климата, использовал ледяные фигуры вместо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и лидера партии Brexit Найджела Фараджа, не явившихся в студию. Об этом сообщает Sky News.
 
Отмечается, лидеры других пяти партий − Лейбористской, Либеральных демократов, Зеленых, Партии Уэльса и Шотландской национальной партии − на дебаты пришли и обсуждали на них климатические проблемы. 

These two ice sculptures - which represent the emergency on planet earth - will take the place of Boris Johnson and Nigel Farage tonight after they declined our invitation to attend a party leaders' #ClimateDebate

Tune in at 7pm on 4 and here on Twitter: https://t.co/GXl7XiFbgA pic.twitter.com/niPE5MLdGV

— Channel 4 News (@Channel4News) November 28, 2019
 
Консервативная партия, лидером которой является Джонсон направила жалобу британскому регулятору СМИ Ofcom из-за поступка Channel 4, посчитав его нарушением кодекса о вещании.
 
В письме консерваторы просят проверить эту "провокационную выходку".
 
Напомним, 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit.
 
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Источник: korrespondent.net
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