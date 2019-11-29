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29. 11. 2019

Министр обороны Британии назвал угрозу для НАТО

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес уверен, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. Об этом он заявил 28 ноября во время предвыборных дебатов в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны, сообщает ТАСС.

"Есть реальная угроза со стороны России, например для НАТО. Россия шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует нашу решимость. Отчасти она использует Украину, чтобы сделать это, использует гибридный способ ведения войны", − подчеркнул Уоллес.

По его словам, единственный способ противостоять РФ − усиливать международное сотрудничество.

"Есть угроза, а единственный способ устранить эту угрозу − через международное сотрудничество, НАТО, Five Eyes (FVEY, взаимодействие спецслужб Австралии, Канады, Новой Зеландии, Соединенного Королевства и США − ред.), там, где это подходит − вместе с ЕС, где это подходит − ситуативно, мы должны вместе взять это под контроль, дать решительный отпор России", − указал министр.

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Источник: korrespondent.net
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