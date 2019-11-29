В результате столкновений демонстрантов с полицией в разных районах Ирака за последние сутки погибли 40 человек. Об этом в четверг, 28 ноября, сообщило агентство Associated Press.

По данным агентства, большая часть беспорядков произошла на юге Ирака, где были убиты 36 протестующих и ранены 245 человек.

Еще четверо демонстрантов погибли в Багдаде, когда силовики открыли огонь боевыми патронами по протестующим.

Cмотрите фотогалерею: Протесты в Ираке: за сутки погибли 40 человек

За время протестов в Ираке, начиная с 1 октября, погибли около 350 человек, тысячи получили ранения.

Накануне демонстранты, выступающие против правительства, подожгли здание дипмиссии Ирана в Эн-Наджафе. Сотрудников консульства успели эвакуировать.

Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Демонстранты выступают за отставку всего политического руководства, включая самого премьер-министра.

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Источник: korrespondent.net