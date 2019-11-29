Минюст будет вести электронный учет заключенных

Министерство юстиции разработало специальное программное обеспечение, чтобы вести электронный учет лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях на территории Украины. Об этом 28 ноября сообщил глава ведомства Денис Малюська, на презентации Тo do list.

"У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч − возможно 55, 53 возможно, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми во всех учреждениях, у нас нет учета", − подчеркнул министр.

По его словам, за последние несколько месяцев было разработано специальное программное обеспечение для пенитенциарных учреждений, которое позволит не только вести учет заключенных, но и учитывать все риски, связанные с конкретным лицом.

"Для того, чтобы иметь представление о том, что происходит в учреждениях − кто где находится, куда перемещается и что с таким лицом будет происходить дальше − будет осуществлен учет осужденных", − пояснил Малюська.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют массовое закрытие старых тюрем. Также в планах Минюста разрешить работу частным СИЗО.

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Источник: korrespondent.net