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29. 11. 2019

Минюст будет вести электронный учет заключенных

 
Министерство юстиции разработало специальное программное обеспечение, чтобы вести электронный учет лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях на территории Украины. Об этом 28 ноября сообщил глава ведомства Денис Малюська, на презентации Тo do list.
 
"У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч − возможно 55, 53 возможно, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми во всех учреждениях, у нас нет учета", − подчеркнул министр.
 
По его словам, за последние несколько месяцев было разработано специальное программное обеспечение для пенитенциарных учреждений, которое позволит не только вести учет заключенных, но и учитывать все риски, связанные с конкретным лицом.
 
"Для того, чтобы иметь представление о том, что происходит в учреждениях − кто где находится, куда перемещается и что с таким лицом будет происходить дальше − будет осуществлен учет осужденных", − пояснил Малюська.
 
Ранее сообщалось, что в Украине планируют массовое закрытие старых тюрем. Также в планах Минюста разрешить работу частным СИЗО.
 
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Источник: korrespondent.net
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