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29. 11. 2019

Трамп устроил обед для военных США в Афганистане

Президент США Дональд Трамп отпраздновал День благодарения в кругу американских военных в Афганистане. Об этом 28 ноября сообщил телеканал Fox News.
 
"Я только что вернулся с обеда в честь Дня благодарения, который провел с некоторыми из вас... мы хорошо провели время", − отметил Трамп, выступая на военно-воздушной базе в Баграме.
 
По информации телеканала, Трамп распорядился, чтобы военным подали индейку и картофельное пюре в кафетерии. Также он сделал с военнослужащими несколько фотографий.
 
"Я надеюсь, что всем понравился потрясающий обед ... и каждый сможет получить заслуженный отдых в этот праздник", − подчеркнул американский лидер.

🚨MOMENTS AGO🚨
President @realDonaldTrump visits U.S. Soldiers at Bagram Airfield in Afghanistan.... pic.twitter.com/HpHd6PxEqn

— Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) November 28, 2019
 

HAPPY THANKSGIVING! pic.twitter.com/7SGZnHindW

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2019
 
Напомним, в День благодарения Трамп неожиданно прибыл Афганистан и провел встречу с президентом страны Ашрафом Гани.
 
В поездке его сопровождали супруга Мелания, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.
 
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Источник: korrespondent.net
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