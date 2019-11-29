Трамп устроил обед для военных США в Афганистане

Президент США Дональд Трамп отпраздновал День благодарения в кругу американских военных в Афганистане. Об этом 28 ноября сообщил телеканал Fox News.

"Я только что вернулся с обеда в честь Дня благодарения, который провел с некоторыми из вас... мы хорошо провели время", − отметил Трамп, выступая на военно-воздушной базе в Баграме.

По информации телеканала, Трамп распорядился, чтобы военным подали индейку и картофельное пюре в кафетерии. Также он сделал с военнослужащими несколько фотографий.

"Я надеюсь, что всем понравился потрясающий обед ... и каждый сможет получить заслуженный отдых в этот праздник", − подчеркнул американский лидер.

🚨MOMENTS AGO🚨

President @realDonaldTrump visits U.S. Soldiers at Bagram Airfield in Afghanistan.... pic.twitter.com/HpHd6PxEqn — Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) November 28, 2019

HAPPY THANKSGIVING! pic.twitter.com/7SGZnHindW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 28, 2019

Напомним, в День благодарения Трамп неожиданно прибыл Афганистан и провел встречу с президентом страны Ашрафом Гани.

В поездке его сопровождали супруга Мелания, советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен и глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли.

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Источник: korrespondent.net