Итоги 28.11: Обыски у Звиробий и уход Зеркаль

ГБР провело обыск у волонтера Звиробий

Госбюро расследований провело санкионированный обыск у волонтера Маруси Звиробий, во время которого у нее изъяли три единицы оружия.

Сама Звиробий после следственных действий снова повторила угрозы президенту Владимиру Зеленскому.

Угрозы Зеленскому. В чем винят Звиробий и Федину

Елена Зеркаль написала заявление на увольнение

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Она подчеркнула, что уходит из МИД, но остается "дипломатом и неравнодушным человеком".

В РФ запустили межконтинентальную ракету

В Астраханской области с полигона Капустин Яр российские военные запустили межконтинентальную ракету Тополь с учебной боевой частью. В Минобороны России подчеркнули, что задачи пуска были выполнены в полном объеме.

Президент Грузии отложила визит в Украину

Президент Грузии Саломе Зурабишвили перенесла свой визит в Украину на 2020 год. В пресс-службе грузинского лидера отметили, что поездку отложили по просьбе украинской стороны.

Украина и РФ провели газовые переговоры

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель министр энергетики РФ Александр Новак , председатель правления Газпрома Алексей Миллер, руководители Нафтогаза и ООО Оператор газотранспортной системы Украины провели переговоры в Вене.

Стороны обсудили транзит газа и урегулирование взаимных претензий.

Украина завершила разработку ракеты Нептун

Крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ Нептун прошла успешные испытания по полету на высоту несколько сотен метров. Таким образом разработка летательного аппарата с заданными характеристиками завершена.

Следующие этапы испытания будут заключаться в проверке боевых характеристик ракеты.

В Украине изменили форму для женщин-военных

Министерство обороны полностью изменило гардероб для женщин-военных. Новая одежда будет внедряться уже в следующем году, а пока некоторые из военных имеют возможность протестировать ее на себе.

Источник: korrespondent.net