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29. 11. 2019

Число жертв землетрясения в Албании достигло 46 человек

Число жертв мощного землетрясения в Албании возросло до 46 человек. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на данные Минобороны этой страны в пятницу, 29 ноября.

По данным военного ведомства, 22 из погибших – жители городов Дуррес и Крудже. Также более 750 человек получили ранения и травмы. В руинах домов были найдены около 50 уцелевших человек.

Отмечается, что шансов найти выживших все меньше. Спасательная операция, начавшаяся три дня назад, завершается.

Напомним, 26 ноября неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. Правительство страны объявило чрезвычайное положение в некоторых городах.

В последующие дни в Албании произошло еще несколько сильных подземных толчков.

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Источник: korrespondent.net
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