В Индии военные провели успешные пуски ракет

Вооруженные силы Индии провели успешные запуски противотанковых ракет и крылатой ракеты. Об этом сообщает телеканал NDTV в пятницу, 29 ноября.
Так, сухопутные войска повели пуски двух противотанковых ракет дальнего радиуса действия Spike.
Как сообщили телеканалу источники, стрельбы этими ракетами прошли в минувшую среду на полигоне в штате Мадхья-Прадеш в присутствии главкома сухопутных войск Индии генерала Бипина Равата.
Spike – ракета израильской разработки четвертого поколения, которая может с большой точностью поражать цели на дальностях около 4 км. По данным СМИ, Индия приобрела в текущем году партию таких ракет.
Кроме того, как сообщает Financial Times, в четверг ВМС Индии провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos совместного российско-индийского производства. Ракета была запущена с эсминца в Аравийском море и успешно поразила заданную цель.
Ранее в ноябре стратегические силы Индии осуществили сразу два успешных испытательных пуска стоящих на вооружении баллистических ракет малого радиуса действия Prithvi-II.
Также с этом месяце в Индии провели успешные испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II.
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Источник: korrespondent.net
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