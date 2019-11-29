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29. 11. 2019

В Индии военные провели успешные пуски ракет

Вооруженные силы Индии провели успешные запуски противотанковых ракет и крылатой ракеты. Об этом сообщает телеканал NDTV в пятницу, 29 ноября.

Так, сухопутные войска повели пуски двух противотанковых ракет дальнего радиуса действия Spike.

Как сообщили телеканалу источники, стрельбы этими ракетами прошли в минувшую среду на полигоне в штате Мадхья-Прадеш в присутствии главкома сухопутных войск Индии генерала Бипина Равата.

Spike – ракета израильской разработки четвертого поколения, которая может с большой точностью поражать цели на дальностях около 4 км. По данным СМИ, Индия приобрела в текущем году партию таких ракет.

Кроме того, как сообщает Financial Times, в четверг ВМС Индии провели испытательный пуск сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos совместного российско-индийского производства. Ракета была запущена с эсминца в Аравийском море и успешно поразила заданную цель.

Ранее в ноябре стратегические силы Индии осуществили сразу два успешных испытательных пуска стоящих на вооружении баллистических ракет малого радиуса действия Prithvi-II.

Также с этом месяце в Индии провели успешные испытания баллистической ракеты среднего радиуса действия Agni II.

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Источник: korrespondent.net
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