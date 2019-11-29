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29. 11. 2019

Сутки на Донбассе: Девять обстрелов, потерь нет

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 28 ноября, девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 29 ноября.

Отмечается, что враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Новолуганское, Шумы, Троицкое, Майорск, Новотроицкое, Березовое, Красногоровка, Марьинка, Водяное.

С начала текущих суток сепаратисты огневой активности не проявляли.

Напомним, за сутки 27 ноября на Донбассе также зафиксировали девять обстрелов со стороны сепаратистов. Тогда три бойца ВСУ получили ранения.

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Источник: korrespondent.net
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