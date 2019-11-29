Землетрясение в Албании: погибла невестка премьер-министра

В Албании возросло количество жертв землетрясения и достигло 50, сообщает местное издание Koha, пишет в пятницу, 29 ноября, УНН.

"Закончили спасательные операции. Последние два тела были найдены в Дюрреси. Таким образом, число жертв возросло до 50", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 погибших нашли в Дурресе, 24 - в Тумане и два - в округе Курбин.

Во время землетрясения 26 ноября в Албании также погибла невестка премьер-министра страны Эди Рамы. Трагедию подтвердил офис главы албанского правительства, сообщил канал CNN.

Кристи Речи, невеста сына Рамы, - одна из погибших при сильнейшем за десятилетия землетрясении магнитудой 6,4 в регионе. Вместе с ней при обрушении дома погибли родители и брат.

Основные разрушения отмечаются в портовом городе Дуррес, который расположен в 36 км от столицы Тираны. Помимо погибших, число которых приближается к 50-ти, сотни людей получили ранения, многие считаются пропавшими без вести.

В последующие дни в Албании произошло еще несколько сильных подземных толчков.

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Источник: korrespondent.net