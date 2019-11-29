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29. 11. 2019

В словацких горах погибли украинские альпинисты

 
В Словакии 28 ноября погибли двое украинских альпинистов – инструктор Владимир Михалко и альпинистка Ирина Скрилева, сообщается в Facebook Федерации альпинизма и скалолазания города Киева.
 
Несчастье случилось на спуске с горы Видлова башня (высота – 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат). Факт гибели украинцев подтвердили местные спасатели, обстоятельства выясняются.
 
"Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работы. Попробуют завтра (29 ноября) транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, дом Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже", – прокомментировал поисковую операцию альпинист Александр Кашель.
 
Напомним, альпинист из Непала установил новый мировой рекорд по восхождению на 14 самых высоких вершин мира.
 
Еще сообщалось, что семеро альпинистов, которые в конце мая пропали без вести в индийских Гималаях, были обнаружены мертвыми.
 
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Источник: korrespondent.net
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